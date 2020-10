Das Beethoven-Konzert, das für kommenden Sonntag (25.Oktober) im Ginsheimer Bürgerhaus geplant war, wird voraussichtlich auf den 31. Januar 2021 verschoben.

Bestehen bleibt das Konzert mit Alfredo Hechavarria am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche in Gustavsburg (Darmstädter Landstraße 65). (mkr)