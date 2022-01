Tiefdruckgebiete sorgen für Wind, Regen und Schnee

Ein Fahrzeug des Winterdienstes ist im Oberharz im Einsatz. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB (Bild: dpa) (Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB)

Offenbach - Noch werden die letzten Schäden des Orkantiefs «Nadia» beseitigt, da nahen auch schon die nächsten Tiefs.

Die bringen zwar weniger Wind, dafür aber deutlich mehr Regen und im Bergland viel Schnee nach Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, wird das am Montag über Norddeutschland liegende Tief «Odette» am Dienstag von den Ausläufern von «Philine» abgelöst, das neue Niederschläge und teils stürmischen Wind nach Deutschland trägt

Die Schneefallgrenze liegt am Anfang im Südosten am Boden und bei 400 Meter im Nordwesten, steigt aber nach Angaben der Meteorologen im Tagesverlauf auf 600 bis 900 Meter an. Vor allem in den südlichen und östlichen Mittelgebirgen kommen zehn bis 20 cm Neuschnee, in den Alpen 30 bis 50 Zentimeter dazu. Zudem besteht in den Hochlagen die Gefahr von Schneeverwehungen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen null Grad und sechs Grad am Niederrhein, am Mittwoch dürften die Temperaturen leicht steigen.

In den Alpen, wo insgesamt bis ein Meter Neuschnee fällt, steigt die Lawinengefahr deutlich. In tieferen Lagen besteht vor allem nachts die Gefahr von Glätte durch überfrierende Nässe.

