Tierkadaver nach Flut in Griechenland erhöhen Seuchengefahr

In zahlreichen Orten gebe es weiterhin keinen Strom und keine Wasserversorgung. Darüber hinaus sei das Wasser, wenn es denn liefe, in vielen Gemeinden nicht für die Nutzung durch Menschen geeignet - darunter auch in der Hafenstadt Volos mit rund 150.000 Einwohnern. „Nicht geeignet“ bedeute, dass es nicht zum Duschen, Kochen oder gar Trinken genutzt werden dürfe, stellte Agapidaki klar.