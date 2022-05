Der Tatort nahe Kusel in der Pfalz. Dort waren im Januar zwei Polizisten erschossen worden (Bild: dpa) (Foto: Harald Tittel/dpa)

Kaiserslautern - Wegen tödlicher Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 38 Jahre alten Mann Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte die Justiz in Kaiserslautern am Dienstag mit.

© dpa-infocom, dpa:220510-99-228334/3