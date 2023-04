Tödliche Attacke auf Jogger: Bärin aus Italien eingefangen

Trient (dpa) - . Rund zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien haben Förster die wildlebende Bärin JJ4 eingefangen. Das Bärenweibchen wurde in der Nacht von dem Trentiner Forstkorps mit der Hilfe einer großen Rohrfalle gefasst und für den anschließenden Transport in ein Wildreservat vorbereitet, sagte der Regionalpräsident von Trentino-Südtirol, Maurizio Fugatti, vor Journalisten. „Der Fang von JJ4 sorgt nun für mehr Ruhe und Sicherheit in dem Gebiet.“