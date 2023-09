Tödliche Attacke auf Schülerin: Tatverdächtiger schweigt

Der Deutsche habe sich beim Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Twistringen mit. Der Mann, der zunächst geflohen war, habe sich am Mittwochabend in der Nähe von Schwarmstedt nördlich von Hannover widerstandslos festnehmen lassen. Dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der 42-Jährige hatte sich in einem Heuballenlager versteckt.