Tödliche Messer-Attacke in Dresdner Straßenbahn

Dresden (dpa) - . In einer Straßenbahn in Dresden ist ein Mann mit Messerstichen tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben am Samstagvormittag in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenig später starb. Der mutmaßliche Angreifer, ein 32 Jahre alter Mann, wurde am Tatort festgenommen. Das Opfer und der Verdächtige sind laut Polizei Somalier. Der Hintergrund der Tat sei noch vollkommen unklar.