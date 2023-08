Tödliche Schüsse auf Jungen - Rentner schweigt vor Gericht

Was wird ihm vorgeworfen? Laut Anklage machte sich der 16-Jährige Ende Februar auf den Weg zur Schule. Vor dem Haus, einem Mehrfamilienhaus in Bramsche bei Osnabrück, soll der Nachbar, der allein im Erdgeschoss wohnte, den Jugendlichen abgepasst und ihm in die Wade geschossen haben. Der Junge stürzte vor der Haustür, lag auf dem Rücken. Dann soll der Angeklagte seinem Opfer zweimal in den Kopf geschossen haben. Ein weiterer Schuss traf eine Hand des Jungen, als dieser seine Hände schützend vors Gesicht zu halten versuchte.