„Töten oder getötet werden“: Bandenkriminalität eskaliert

Justizminister Gunnar Strömmer spricht von „Terroristen“. „Deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir nicht abstumpfen“, sagte er. Etwa 190 Beamte aus anderen Landesteilen wurden zur Unterstützung in die Hauptstadt geschickt. Strömmer will unter anderem die Möglichkeiten zum Abhören mutmaßlicher Täter ausweiten. Zudem will die konservative, von den Rechtspopulisten unterstützte Regierung die Einwanderungspolitik verschärfen. Auch das soll die Bandenkriminalität treffen: Experten zufolge rekrutieren sich Mitglieder zunehmend aus Einwandererfamilien.