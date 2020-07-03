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Freitag, 03.07.2020 - 00:00
4 min

Tolle Dolden

Insekten lieben den Nektar von Wilder Möhre, Fenchel und Mannstreu. Im Juli ist genau die richtige Zeit dafür.

Von Anne Rahn
Der Nektar der wilden Möhre schmeckt nicht nur Fliegen und Käfern, er ernährt auch 25 Wildbienenarten. Fotos: Anne Rahn

Der Nektar der wilden Möhre schmeckt nicht nur Fliegen und Käfern, er ernährt auch 25 Wildbienenarten. (Fotos: Anne Rahn)

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