Tom Hanks über Verhalten am Set: „Ich hatte schwierige Tage“

Los Angeles (dpa) - . Auch Hollywood-Star Tom Hanks („Forrest Gump“) hat mal einen schlechten Tag. Niemand sei am Filmset immer „in Bestform“, sagte der 66-Jährige im Interview mit dem britischen Sender BBC. „Ich hatte schwierige Tage, an denen ich versucht habe, professionell zu sein. Dabei fiel mein Leben gerade auseinander - in vielerlei Hinsicht.“ Dennoch sei dann die Anforderung gewesen, lustig, charmant und liebevoll zu sein.