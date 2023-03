Tom Hanks und Jared Leto bekommen „Razzies“

Leto holte den Preis als „schlechtester Schauspieler“ für seine Rolle als der vampirartige Antiheld in der Comic-Verfilmung „Morbius“. Für Hanks gab es gleich zwei „Razzies“ - für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic „Elvis“ und in der Sparte „schlechtestes Leinwandpaar“ - für Hanks zusammen mit seiner Latex-Gesichtsmaske und seinem „lächerlichen“ Akzent in „Elvis“.