Tonfigur am Idsteiner Rathaus wünscht Gesundheit

Einen Namen hat dieser kleine Kerl aus Ton wohl nicht, aber trotzdem verbreitet er am Rathaus und Feuerwehrstützpunkt viel Freude in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. (Foto: Stadt Idstein)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

IDSTEIN - Diese prima Idee sollte Schule machen: Vor dem Idsteiner Rathaus und am Feuerwehrstützpunkt stehen je ein Feuerwehrmännchen aus bunten tönernen Pflanzkübeln – und wünschen den Menschen Gesundheit. Natürlich haben die Figuren – so wie es sich in diesen Corona-Pandemie-Zeiten gehört – Mund-/Nase-Abdeckungen vor dem unbewegten Gesicht.

Der Nachwuchs soll basteln und Bilder posten

Urheber dieser Figuren sind die beiden Idsteiner Jugend- und Kinderfeuerwehrbetreuer Michael Merten und Lena Bergknecht. Alle Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder haben von den beiden pfiffigen Feuerwehrmitgliedern eine Bastelanleitung bekommen. Die Idee dahinter ist, dass die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr ihre selbst hergestellten Figuren vor ihrer Haustür aufstellen, Bilder davon machen und sie dann auf der Idsteiner Feuerwehrhomepage posten. Das tönerne Bastelmaterial stellt die Stadt Idstein den fleißigen Bastlern gerne zur Verfügung.