Tony Awards in New York verliehen

New York (dpa)- . „Well, well, well... welcome to the 76th Annual Tony Awards“: Mit diesen Worten begrüßte US-Schauspielerin Ariana DeBose am Sonntagabend ihr Publikum im New Yorker United Palace und kam dann schnell zum Punkt. „Wir haben kein Drehbuch, Leute – ich bin live und ohne Drehbuch!“