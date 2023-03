Platzhirsch ist Komoot. Als Start-up 2010 von sechs Leuten in Deutschland und Österreich gegründet, handelt es sich heute um einen mittelständischen Betrieb mit Sitz in Potsdam. Komoot ist Routenplaner, Navigations-App, Tourenverzeichnis und soziales Netzwerk für Outdoor-Aktivitäten in einem. Die in der Basis-Version kostenlose App richtet sich vor allem an Radfahrer jeder Ausprägung, ist aber auch für Wanderer interessant. Man kann seine Touren vorher am Computer planen und anschließend mit der App synchronisieren. Ist die Tour geplant, kann sie im Gelände auch in einer – allerdings kostenpflichtigen – Offline-Version gefahren werden, die App funktioniert dann auch im Funkloch. Neben der Routenplanungs- und Navigationsfunktion bietet Komoot eine Plattform für den Austausch über gefahrene Routen und besondere Orte („Highlights“), die von den Nutzern geteilt, bewertet und kommentiert werden können. Komoot ist für iOS und Android verfügbar und soll mehr als 20 Millionen Nutzer haben.