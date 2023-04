Tornados töten mehrere Menschen in den USA

Stunden zuvor hatte ein Tornado die Stadt Little Rock und Umgebung in Arkansas getroffen. Auf Bildern lokaler Fernsehsender waren entwurzelte Bäume, umgekippte Fahrzeuge und abgedeckte Dächer zu sehen. Der Bezirk Pulaski County, zu dem die Stadt gehört, meldete ein Todesopfer. Mindestens 50 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Bezirks dem Sender CNN. Noch am Freitag hatte der örtliche Rettungsdienst in Little Rock nach Angaben eines Lokalsenders 600 Verletzte erwartet. Diese Befürchtung bestätigte sich bis zum Samstag jedoch nicht.