Toter in Fahrwerkschacht in Flugzeug aus dem Iran

Bei Wartungsarbeiten entdeckten Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens eine männliche Leiche im Fahrwerkschacht eines aus dem Iran kommenden Flugzeuges. Weitere Details zur Identität des Mannes sind bislang unklar. (© Christoph Soeder/dpa/Symbolbild)

Frankfurt am Main/Teheran - Im Fahrwerkschacht eines aus dem Iran kommenden Flugzeugs ist am Frankfurter Flughafen ein toter Mann gefunden worden. Mitarbeiter entdeckten die Leiche am Donnerstag bei Wartungsarbeiten, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie „Bild.de“ berichtete, war das Lufthansa-Flugzeug am frühen Donnerstagmorgen in der iranischen Hauptstadt Teheran gestartet. Nach Angaben des Polizeisprechers landete es nach 5 Uhr in Frankfurt. Der Direktflug auf dieser Strecke dauert laut Flugplan fünfeinhalb Stunden.

Weitere Details, etwa zur Identität des Mannes oder den Hintergründen, sind unklar. Der Lufthansa-Flug Teheran-Frankfurt für Freitagmorgen wurde laut Flugplan annulliert.