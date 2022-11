Totes Kind nach Unwetter auf Ischia geborgen

Auf der italienischen Insel Ischia sind nach einem schweren Unwetter und Erdrutschen mehrere Menschen als vermisst gemeldet worden. (© Italian Carabinieri/XinHua/dpa)

Casamicciola (dpa) - - Rettungskräfte auf der italienischen Insel Ischia haben nach dem heftigen Unwetter vom Samstag eine Kinderleiche entdeckt. Es handle sich um ein Mädchen im Alter zwischen fünf und sechs Jahren, bestätigte die zuständige Präfektur in Neapel am Sonntag. Damit steigt die Zahl der Toten auf zwei. Am Samstag bargen die Behörden bereits die Leiche einer Frau. Zehn Menschen gelten damit noch als vermisst.