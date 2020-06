Traditionelle Rollenverteilung während Corona-Krise

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim, Susanne Straub, ist unter 06252-131200 oder per E-Mail unter gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de zu erreichen. Stichwort häusliche Gewalt: In Heppenheim seien bisher keine Fälle bekannt, das sehe anderswo anders aus. Die Dunkelziffer sei europaweit sehr hoch. Als Gleichstellungsbeauftragte ist Susanne Straub auch in diesem Fällen Ansprechpartnerin, verweist dann auf die zuständigen Stellen: Beratungs- und Interventionsstelle Bergstraße (Gewalt gegen Frauen): 06251/67495; Frauenhaus Bergstraße: 06251/78388; Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 0800 116016. (rid)