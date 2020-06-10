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Mittwoch, 10.06.2020 - 09:40
3 min

Traditionelle Rollenverteilung während Corona-Krise

"An den Frauen bleibt meist alles hängen", sagt Heppenheimer Gleichstellungsbeauftragte Susanne Straub mit Blick auf den Alltag zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung und Haushalt.

Von Astrid Wagner
Viele Aufgaben müssen Frauen in Corona-Zeiten gleichzeitig unter einen Hut bringen. Archivfoto: Christian Beutler/KEYSTONE/dpa

Viele Aufgaben müssen Frauen in Corona-Zeiten gleichzeitig unter einen Hut bringen. Archivfoto: Christian Beutler/KEYSTONE/dpa

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KONTAKTE

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim, Susanne Straub, ist unter 06252-131200 oder per E-Mail unter gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de zu erreichen. Stichwort häusliche Gewalt: In Heppenheim seien bisher keine Fälle bekannt, das sehe anderswo anders aus. Die Dunkelziffer sei europaweit sehr hoch. Als Gleichstellungsbeauftragte ist Susanne Straub auch in diesem Fällen Ansprechpartnerin, verweist dann auf die zuständigen Stellen: Beratungs- und Interventionsstelle Bergstraße (Gewalt gegen Frauen): 06251/67495; Frauenhaus Bergstraße: 06251/78388; Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 0800 116016. (rid)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 10.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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