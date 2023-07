Tränen lügen nicht: Schlagerstar Michael Holm wird 80

Vor allem in den acht Duetten mit Künstlerinnen und Künstlern wie Andreas Gabalier, Mickie Krause und Michelle. Selbst wenn es in dem Titel „Wart auf mich“ mit der jungen Sängerin Alexandra Rotan in aufgekratzte Dance-Pop-Gefilde geht, macht der Senior des deutschen Schlagers eine gute Figur. „An dieser Musikform reizt mich die klangliche und rhythmische Dynamik“, sagt er.