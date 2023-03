Transgender und Sportsucht - gab's schon vor 100 Jahren

Eine große Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn lässt das legendäre Jahrzehnt jetzt wiederaufleben. Gerade für Deutsche zaubern die „Goldenen 20er Jahre“ sofort ein ganzes Panorama von Bildern vors Auge: Varieté-Shows und verruchte Nachtclubs, Weltstadtflair und Avantgardekunst, Marlene Dietrich und „Der Zauberberg“. Die Schau in Bonn - Titel: „1920er! Im Kaleidoskop der Moderne“ - will jedoch bewusst nicht auf der „Babylon Berlin“-Welle mitschwimmen, sondern richtet den Blick auch auf andere Metropolen. „20er Jahre ist nicht nur Berlin“, sagt die Kuratorin Agnieszka Lulinska.