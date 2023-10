Trauer um „Friends“-Star Matthew Perry

Auch viele andere Botschaften spielten auf die Serie „Friends“ an, mit der Perry seine größten beruflichen Erfolge gefeiert hatte. „The one where we all lost a friend“ (auf Deutsch etwa: Die, wo wir alle einen Freund verloren haben), stand auf gleich mehreren Zetteln - in Anspielung auf die Titel der einzelnen Episoden der Serie, die im Original fast alle mit „The one“ anfangen. „Ohne dich wird es niemals mehr dasselbe sein.“ Hunderte Menschen strömten am Wochenende und am Montag zum „Friends“-Haus, hielten inne und knipsten Fotos.