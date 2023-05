Trauer um Tina Turner - Rock-Ikone mit 83 Jahren gestorben

Mit 45 Jahren strahlte Tina Turner dann wieder im Scheinwerferlicht: Das Album „Private Dancer“ wurde 1984 ihr Solo-Durchbruch. Fortan füllte sie in aller Welt Stadien und Konzertsäle. Zahlreiche Hits überdauern bis heute: „What's Love Got To Do With It?“, „Proud Mary“, „We Don't Need Another Hero“ und „Be Tender with Me Baby“ sind nur einige davon.