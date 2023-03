Trauer und Hoffnung mit Depeche Mode

Über allem schwebt die Frage: Wie geht es weiter nach dem Tod? Ein Mysterium, das „Soul With Me“ eindringlich und mit schlichten Worten besingt, gleichzeitig aber auch mit leichter Ironie. „I'm heading for the open sky“, heißt es dazu im Song „Soul With Me“. „I'm going, where there are no tears“. Ein Aufsteigen in den Himmel, dorthin, wo es keine Tränen und Sorgen gibt, weg von den Zwängen auf der Erde. Und: „I'm ready for the final page“, ich bin bereit für das Ende.