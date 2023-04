Travoltas Anzug aus „Saturday Night Fever“ wird versteigert

Der heute 69-Jährige Travolta wurde 1977 als Tony Manero in „Saturday Night Fever“ über Nacht zum Superstar. Die Rolle des tanzbegeisterten New Yorker Underdogs brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein. Der weiße Polyesteranzug, der aus Jacke, Weste und Hose besteht, und in dem Travolta zu dem Bee Gees-Hit „More Than a Woman“ tanzte, wird vom Auktionshaus auf 100.000 bis 200.000 Dollar geschätzt.