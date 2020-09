Tristan Brübach: Frankfurts düsterster Mordfall

Der Liederbach-Tunnel von der Seite des Höchster Bahnhofs aus. Hier wurde Tristans Leiche gefunden. (Foto: BKA, Montage: vrm/ap)

FRANKFURT - Es geschieht am 26. März 1998. Am helllichten Tag in einem Tunnel in Frankfurt-Höchst. Tristan Brübach, ein 13 Jahre alter Junge aus Frankfurt, wird ermordet – auf eine Art und Weise, die tagelang für Entsetzen und Angst in Frankfurt sorgt.

Es folgen einzigartige Ermittlungen und spektakuläre Methoden: Die Frankfurter Polizei setzt bei der Suche nach Tristans Mörder auf unkonventionelle Maßnahmen. Und immer wieder gibt es heiße Spuren.

