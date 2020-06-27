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Samstag, 27.06.2020 - 02:00
3 min

Trotz Absage der Groß-Zimmerner Kerb gibt’s eine Broschüre

Der Groß-Zimmerner Kerbverein wird in diesem Jahr 40 Jahre alt und kann erst 2021 richtig feiern. Das geplante Heftchen zur Geschichte des Vereins gibt es aber jetzt schon.

Von Ulrike Bernauer
Die Broschüre zum Jubiläum des Kerbvereins halten Thomas Beutel (von links), Marc Pullmann und Hartmut Obmann in den Händen. Foto: Ulrike Bernauer

Die Broschüre zum Jubiläum des Kerbvereins halten Thomas Beutel (von links), Marc Pullmann und Hartmut Obmann in den Händen. (Foto: Ulrike Bernauer)

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