Samstag,
27.06.2020 - 02:00
3 min
Trotz Absage der Groß-Zimmerner Kerb gibt’s eine Broschüre
Der Groß-Zimmerner Kerbverein wird in diesem Jahr 40 Jahre alt und kann erst 2021 richtig feiern. Das geplante Heftchen zur Geschichte des Vereins gibt es aber jetzt schon.
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