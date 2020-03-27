Trotz Coronakrise läuft in Darmstadt einiges wie immer

Die Bauarbeiten am Berufsschulzentrum im Bürgerpark laufen wie geplant weiter. Foto: Torsten Boor
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TU: BETRIEB LÄUFT IM HINTERGRUND WEITER
Trotz der Schließung der Gebäude für alle Personen, die nicht Beschäftigte der Universität sind, läuft der Betrieb an der TU Darmstadt intensiv weiter. Aufgaben werden "im Hintergrund" erfüllt, so Sprecher Jörg Feuck. So laufe die Rückmeldephase für das Sommersemester. Die
Studienbüros in den Fachbereichen bearbeiten Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten. Internationale Studierende, die eine Fülle von Fragen haben und besorgt sind, werden mithilfe digitaler Kommunikation unterstützt und betreut.
Hausmeister erledigen
Gebäudedienste; Baufirmen, die an der Uni arbeiten, werden beaufsichtigt. Forschungsprojekte und Experimente laufen unter strikter Wahrung der Sicherheitsauflagen weiter. Das Hochschulrechenzentrum arbeitet auf Hochtouren, um das mobile Arbeiten der Beschäftigten, auch in der zentralen Verwaltung, zu unterstützen.
Im
Hochschulstadion und auf anderen Außenflächen laufen die Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen. (net)
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