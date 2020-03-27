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Freitag, 27.03.2020 - 04:30
3 min

Trotz Coronakrise läuft in Darmstadt einiges wie immer

Zwar ist es deutlich ruhiger in der Stadt, doch einiges läuft wie geplant: Parks werden mit Blumen bepflanzt, die Freibäder für die Badesaison vorbereitet, und Schulen saniert.

Annette Wannemacher-Saal: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt
Die Bauarbeiten am Berufsschulzentrum im Bürgerpark laufen wie geplant weiter. Foto: Torsten Boor

Die Bauarbeiten am Berufsschulzentrum im Bürgerpark laufen wie geplant weiter. Foto: Torsten Boor

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Fotos
Die Bauarbeiten am Berufsschulzentrum im Bürgerpark laufen wie geplant weiter. Foto: Torsten Boor

Die Bauarbeiten am Berufsschulzentrum im Bürgerpark laufen wie geplant weiter. Foto: Torsten Boor

Auch am Nordbad geht es weiter. Foto: Torsten Boor

Auch am Nordbad geht es weiter. Foto: Torsten Boor

Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamts haben mehrere Hundert Stiefmütterchen in der Orangerie gepflanzt. Foto: Torsten Boor

Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamts haben mehrere Hundert Stiefmütterchen in der Orangerie gepflanzt. Foto: Torsten Boor

An der Trasse für die neue Lichtwiesenbahn wird ebenfalls weiter gearbeitet. Foto: Torsten Boor

An der Trasse für die neue Lichtwiesenbahn wird ebenfalls weiter gearbeitet. Foto: Torsten Boor

Die Platanen im Paulusviertel (hier im Niebergallweg) werden geschnitten. Foto: Torsten Boor

Die Platanen im Paulusviertel (hier im Niebergallweg) werden geschnitten. Foto: Torsten Boor

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TU: BETRIEB LÄUFT IM HINTERGRUND WEITER

Trotz der Schließung der Gebäude für alle Personen, die nicht Beschäftigte der Universität sind, läuft der Betrieb an der TU Darmstadt intensiv weiter. Aufgaben werden "im Hintergrund" erfüllt, so Sprecher Jörg Feuck. So laufe die Rückmeldephase für das Sommersemester. Die Studienbüros in den Fachbereichen bearbeiten Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten. Internationale Studierende, die eine Fülle von Fragen haben und besorgt sind, werden mithilfe digitaler Kommunikation unterstützt und betreut.

Hausmeister erledigen Gebäudedienste; Baufirmen, die an der Uni arbeiten, werden beaufsichtigt. Forschungsprojekte und Experimente laufen unter strikter Wahrung der Sicherheitsauflagen weiter. Das Hochschulrechenzentrum arbeitet auf Hochtouren, um das mobile Arbeiten der Beschäftigten, auch in der zentralen Verwaltung, zu unterstützen.

Im Hochschulstadion und auf anderen Außenflächen laufen die Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen. (net)

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Weiterführende Links
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
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