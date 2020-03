Trotz Coronakrise läuft in Darmstadt einiges wie immer

Trotz der Schließung der Gebäude für alle Personen, die nicht Beschäftigte der Universität sind, läuft der Betrieb an der TU Darmstadt intensiv weiter. Aufgaben werden "im Hintergrund" erfüllt, so Sprecher Jörg Feuck. So laufe die Rückmeldephase für das Sommersemester. Die Studienbüros in den Fachbereichen bearbeiten Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten. Internationale Studierende, die eine Fülle von Fragen haben und besorgt sind, werden mithilfe digitaler Kommunikation unterstützt und betreut.

Hausmeister erledigen Gebäudedienste; Baufirmen, die an der Uni arbeiten, werden beaufsichtigt. Forschungsprojekte und Experimente laufen unter strikter Wahrung der Sicherheitsauflagen weiter. Das Hochschulrechenzentrum arbeitet auf Hochtouren, um das mobile Arbeiten der Beschäftigten, auch in der zentralen Verwaltung, zu unterstützen.

Im Hochschulstadion und auf anderen Außenflächen laufen die Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen. (net)