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Mittwoch, 15.04.2020 - 17:00
3 min

Trotz Kita-Schließung: Gederner Erzieherinnen halten Kontakt zu Kindern

Die Erzieherinnen der Gederner Kindertagesstätten lassen sich einiges einfallen, um trotz der Kita-Schließung wegen des Coronavirus mit ihren Schützlingen in Kontakt zu bleiben.

Von Andrea Dahmer
Die Kindergartenkinder haben Bilder gemalt, die dann an den Zäunen der Kindergärten aufgehängt wurden. Darüber freuen sich Bürgermeister Guido Kempel, die Kita-Leiterinnen Janina Kreuzer, Lisa Ulrich, Miryam Jez und Katja Hirth sowie Ordnungsamtsleiter Steffen Brill.. Foto: Dahmer

Die Kindergartenkinder haben Bilder gemalt, die dann an den Zäunen der Kindergärten aufgehängt wurden. Darüber freuen sich Bürgermeister Guido Kempel, die Kita-Leiterinnen Janina Kreuzer, Lisa Ulrich, Miryam Jez und Katja Hirth sowie Ordnungsamtsleiter Steffen Brill.. Foto: Dahmer

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