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Freitag, 08.05.2020 - 03:00
3 min

Trotz Lockerungen: Die Bodega in Geisenheim bleibt zu

Luisa Neumann bekommt für ihr spanisches Restaurant keine Soforthilfe, weil das Unternehmen im Nebenerwerb geführt wird. Es jetzt wieder zu öffnen, ist ihr zu riskant.

Von Barbara Dietel
Luisa Neumann vom spanischen Restaurant „La Bodega de Luisa“ lässt erst mal zu. Weil ihr Mann als Teilzeitselbstständiger keine Soforthilfe erhalten hat, scheut sie das Risiko. Foto: Heinz Margielsky

Luisa Neumann vom spanischen Restaurant „La Bodega de Luisa“ lässt erst mal zu. Weil ihr Mann als Teilzeitselbstständiger keine Soforthilfe erhalten hat, scheut sie das Risiko. (Foto: Heinz Margielsky)

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