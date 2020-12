Trotz neuer Maßnahmen weiter Corona-Alarmstufe Rot in Worms

Für Worms meldet das Gesundheitsamt am Freitag 23 neue Corona-Fälle. (Foto: Gilang Prihardono - stock.adobe)

WORMS - Das Gesundheitsamt meldet am Freitag für Worms 23 (Vortag: 38) neue Corona-Fälle, in 20 Fällen ist der Infektionsherd unbekannt. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 153 und ist damit leicht gesunken. Am Vortrag betrug der Wert 156,6. Nichtsdestotrotz gilt in Worms weiterhin die Corona-Alarmstufe Rot und die Maskenpflicht in der Fußgängerzone (täglich zwischen 11 und 19 Uhr sowie an den Markttagen zwischen 8 und 13 Uhr auf dem Marktplatz). Im Vergleich zur Vorwoche ist der Inzidenzwert deutlich gestiegen. Vor einer Woche lag er bei 133,9 Neuansteckungen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Zahl der aktiven Fälle, also die Zahl der Wormser, die nach Kenntnis des Gesundheitsamtes gegenwärtig mit dem Virus infiziert sind, ist innerhalb eines Tage deutlich von 343 auf 301 gesunken.

Paternusschule in Pfeddersheim betroffen

Von den 23 Neuinfektionen, die am Freitag bekannt wurden, sind nach Angaben des Gesundheitsamtes zwei Schulen betroffen. Demnach wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, das in der Paternusschule in Pfeddersheim in eine dritte Klasse geht. Das Gesundheitsamt stellte alle schulischen Kontaktpersonen unter Quarantäne. Zur Anzahl dieser Personen machte die Behörde keine Angaben. Auch bei einem Neuntklässler des Eleonoren-Gymnasiums wurde eine Infektion nachgewiesen. „Alle schulischen Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt als Kontakte zweiten Grades gewertet und somit nicht unter Quarantäne gestellt“, teilt die Behörde mit.

Wie das Gesundheitsamt informiert, befinden sich Stand Freitag, 14 Uhr, 17 Corona-Patienten aus Worms in einem Krankenhaus (Vortag: 18).