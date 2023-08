Trudeau zu Klimawandel: „Wälder in Pulverfässer verwandelt“

Vancouver (dpa) - . Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat mit Blick auf die seit Monaten wütenden Waldbrände in seinem Land und in anderen Teilen der Welt einen Zusammenhang mit dem Klimawandel betont. „Die Katastrophen, auf die wir in der Welt blicken, sind nicht einfach nur Pech. Sie werden vom Klimawandel und dem Verlust von Natur getrieben“, sagte der 51-Jährige in einer Rede in Vancouver.