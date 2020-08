True Crime: Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main

True Crime: Wir blicken auf ungelöste Mordfälle aus Rhein-Main. (Grafik:)

REGION - Eine Leiche im Kofferraum, eine tote Frau im Spargelacker, ein Serienmörder aus dem Taunus – gibt es alles nur im Fernsehen? Nein, das passiert alles direkt vor der Haustür.

Ab Montag, 7. September, erzählen wir Mordfälle nach, die die Region bewegt haben, die jedoch bis heute ungelöst sind. Jede Woche ein neuer Fall aufgerollt: Wer war das Opfer? Welche Spuren gingen die Ermittler nach? Gibt es noch Hoffnung, den Täter jemals zu finden?

Die Fälle finden Sie multimedial nacherzählt und interaktiv aufbereitet in unserer True-Crime-Serie „Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main“ auf VRM Stories.

Doch bei uns bekommen Sie noch mehr: In unserem True-Crime-Dossier gibt es die Hintergründe: Ermittler erzählen, wie sie mit der Aussicht umgehen, einen Fall womöglich nie lösen zu können. Profiler analysieren anhand nur weniger Spuren, was die Täter angetrieben hat. Experten erklären, wie sie mithilfe von Blutspuren, DNA-Rückständen und Phantombildern die Suche nach dem Mörder nie aufgeben.

Lust auf einen Vorgeschmack?

Ein verbranntes Stück Wiese, Spürhunde am Fundort. Hier, in einem Waldstück bei Weiler nahe Bingen, wurde im Dezember 2009 eine Leiche gefunden. Die Ermittler kommen schnell zu dem Schluss: Der Tote, der hier gefunden wurde, ist keines natürlichen Todes gestorben. Aber was glauben Sie, ist hier genau passiert?

Ein düsterer Tunnel in Frankfurt-Höchst. Hier fließt der Liederbach unter den Bahngleisen hindurch. Für Kinder war der Weg entlang des Wassers eine gern genommene Abkürzung sowie Mutprobe.

Die Spurensicherung am Ort eines grausigen Fundes. In dieser Garage in Schwalbach wurden Leichenteile einer Frau gefunden, die schon etwa zehn Jahre tot war.

