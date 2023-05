Türkei: Die verzweifelte Suche nach Erdbebenopfern

Laut der Regierung sind in der Türkei 50.800 Menschen in Zusammenhang mit den Beben getötet worden. Unter anderem die Türkische Ärztevereinigung TTB meldet starke Zweifel an der Zahl an. „Wir glauben, dass es allein in der Provinz Hatay schon 250.000 bis 300.000 Tote gegeben hat“, sagt Nihat Sahbaz, der derzeit für die TTB in der Stadt Kahramanmaras sitzt. „In Kahramanmaras allein gehen wir schon von 50 000 Toten aus.“ Auch die Opposition erhebt Zweifel an den offiziellen Todeszahlen.