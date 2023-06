Türkische Sesamkringel in Deutschland angekommen

Çevik sieht die wachsende Beliebtheit auch an den Zahlen: „Am Tresen gingen früher am Tag zwischen 50 und 100 weg. Mittlerweile sind es über 200“, sagt er. Insgesamt werden in seiner Bäckerei am Tag 400 bis 500 Stück der Sesamkringel produziert. „Berlin ist halt multikulti geworden“, sagt Çevik. Sein Vater sei Anfang der 70er Jahre einer der ersten gewesen, die das türkische Bäckerei-Handwerk nach Berlin brachten.