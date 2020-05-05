Dienstag,
05.05.2020 - 07:00
2 min
Tüftler mit guter Idee und großem Herz
Norbert Beth aus Harb ist eigentlich Zimmermann. Was ihn nicht daran hindert, Verbesserungsvorschläge für aufwendige Prozesse zu machen. Es geht um Schutzmasken.
CTV+FTSlLwjiLw4tXTIgXF4tGJy0VTIcozIgVR11ozDgGzSmMJ4gH2AbqKE6VTEyoFOQo3WiozS2nKW1plOxnJHtIzIlLaWynKE1ozptMKWmL2u3MKWyovNgVTEuplOcp3DtMTIlrzIcqPOxLKZtLJg0qJIfoTHtITuyoJRhVSMcMJkyVT7QcTuyovOmnJAbVTEcMFOALKAeMJ4tp2IfLaA0Yt==
EJyhMFOcoz5iqzS0nKMyVRyxMJHfVTEcMFO2nJIfoTIcL2u0VUqynKEypzHtHTIlp3Oyn3EcqzIhVTuuqPjtMJ50q2ywn2IfqTHtMTIlVRuupzWypvOPj7klM2IlVR5ipzWypaDtDzI0nP4tETIlVTqyoTIloaEyVSccoJ1ypz1uoz4tqJ5xVRSfoUWiqJ5xYHuuozE3MKWeMKVtnKA0VTIcovOHj7kzqTkypvjtMzSmrzyhnJIlqPO2o24tpUWun3Ecp2AbMJ4tqJ5xVUOlj6E6nKAyovODpz9voTIgoZB2p3IhM2IhYvOSpvObLKDtMJyhVUqyozyaVUc1pvOGMJkvp3EbMKWmqTIfoUIhMlO2o24tGJSmn2IhVUWyL2uypzAbnJIlqPjtp2ywnPOPLKIuozkynKE1ozqyovOzj7klVR1up2gyovOuqKZtZ0DgEUW1L2gypz4tLJ5aMKAwnTS1qPO1ozDtn2SgVUc1VTEyoFOGL2ufqKAmBvNvJaHtqTI1MKVfVUc1VTkuozqypvOVMKWmqTIfoUIhM3A3MJpvYvORLJ5hVTguoFOcnT0tMJyhMFOuqKAmnJAbqUAlMJywnTIlMFOWMTIyYvOSpvOzMKW0nJq0MFOmnJAbVSAwnTSvoT9hMJ4tMfB8pvOxnJHtLzIcMTIhVTWyofB2qTyaqTIhVSEynJkyVTS1plOxj7khozIhVSA0LJufpTkuqUEyovjtLzImL2uuMzM0MFOmnJAbVRMioTyyozqyq2IvMFOzj7klVTEyovOULKW0MJ4tqJ5xVRq1oJ1cpzyhM2HtraIgVRMcrTyypzIhVTShVTEyovOCnUWyov4=
EKZtnKA0VTMup3ccozyypzIhMPjtnJugVTWynFOxMKVtFTIlp3EyoTk1ozptraI6qKAynTIhYvOAnKDtH2AbLJWfo25yVUIhMPOHMKOjnJAboJImp2IlVUAwnT5ynJEyqPOypvOxnJHtE3W1ozEzo3WgMJ4tMT9jpTIfqPO6qKAuoJ1yozwQcT5aMJ5xVTS1plOxMJ0tE2I3MJWyYPOfMJq0VTS1MvOvMJyxMJ4tH2IcqTIhVTEcMFOUqJ1gnKWcozqyVTIcovjto2MzMJ4tp2yhMPOdMKE6qPOhqKVtoz9wnPOxnJHtLzIcMTIhVSAwnT5cqUEeLJ50MJ4fVUqyoTAbMFOxnJHtGzSbqPQQiTWypvOxMKVtGzSmMFOvnJkxMJ4tq2IlMTIhYvOAnKDtMJyhMJ0tn2kynJ5yovOZj7M0n29fLzIhVUAwnUqynpBsqPOypvOxnJImMFO6qKAuoJ1yovjtMzIlqTyaVTymqPOxnJHtGJSmn2HhVREcMFOVMKWmqTIfoUIhMlOcp3DtMJyhMFOGLJAbMFO2o24tq2IhnJqyovOAnJ51qTIhYt==
VxywnPO3nJkfVTquoabtLzImqTygoKDtozywnUDtM3Wij58tnJ4tMTIhVR1upzg0VTEypvOALKAeMJ5bMKWmqTIfoUIhMlObnJ5ynJ5eo21gMJ4vYPOgMJyhqPOPMKEbYvNvFJAbVTiQgz5hqTHtoJylVTSvMKVtqz9lp3EyoTkyovjtMTSmplOxLKZtMJyhVR1iMTIfoPOzj7klVTSloJHtGZBxozEypvO3j6ElMF4tGJShVTWlLKIwnUDtq2IhnJptGJS0MKWcLJjfVTIcozHtFT9fraOfLKE0MFjtITIjpTywnT1yp3AypvO1ozDtGZB2qTgioTWyovjtE3IgoJylnJ5aMFO1ozDtMJWyovOho2AbVTEuplOipUEcoJSfMFOJoTyyplOvMKccMJu1ozqmq2Icp2HtMTyyVRMioTyyYvVtETyyVRuypaA0MJkfqJ5aVUAynFOhnJAbqPO6MJy0LKIzq2IhMTyaYPOej7MhozHtoJy0VT1cozygLJkypvOSnJ53MJymqJ5aVTS1L2ttqz9hVSIhM2KQiTW0MJ4tLKImM2Izj7kbpaDtq2IlMTIhYvOALJ5wnTImVUAynFOho2AbVTIhqUqcL2gfqJ5ap2WyMZB8pzM0nJphVREuplOTo2kcMJ5aMKqyLzHtnKA0VToQiUVtoZBxozqypzImVSElLJqyovOhnJAbqPOipUEcoJSfYPOvMKAmMKVtq8BxpzHtMJyhMFOOpaDtIzkcMKZfVTIhqUqyMTIlVTIcozqyoTIaqPOiMTIlVTShVTEypvOBLJu0VTMyp3DtraHtqzIln2kyLzIhYvNvIzyyoTkynJAbqPObLKDtMJyhVTShMTIlMKVtIZB8MaEfMKVtMJyhMFOaqKEyVRyxMJHtMTS6qF4v
DzI0nPO3nJkfVUAynJ4tGJ9xMJkfVTyhVUAirzyuoTIhVR5yqUc3MKWeMJ4tqz9lp3EyoTkyowbtVx1ynJ5yVTqlj7oQa3EyVRMlMKIxMFO3j6ElMFOypljtq2IhovOxLKZtGJ9xMJkfVUW1ozE1oFOjpzSeqTyeLJWyoPOaMJ1uL2u0VUIhMPO2nJIfoTIcL2u0VUMiovOynJ5ypvOSoaE3nJAeoUIhM3AbnJkzMJ9lM2ShnKAuqTyiovOuqJMaMJqlnJMzMJ4tq2IlMTIhVTiQgz5hqTHhVSqyoz4tqJ5mVTEuplOJnKW1plO1ozDtp2IcozHtE2IzLJulMJ4tp2Abo24tp28tqzyyoPOYo3OzrzIlLaWyL2uyovOgLJAbMJ4fVTymqPOxLKZtHUWiLzkyoFOzj7klVR1yoaAwnTIhVTSloJIlVRmQcT5xMKVtoz9wnPO2nJIfYPO2nJIfVTqlj7oQa2IlVFV=