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Dienstag, 05.05.2020 - 07:00
2 min

Tüftler mit guter Idee und großem Herz

Norbert Beth aus Harb ist eigentlich Zimmermann. Was ihn nicht daran hindert, Verbesserungsvorschläge für aufwendige Prozesse zu machen. Es geht um Schutzmasken.

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