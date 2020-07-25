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Samstag, 25.07.2020 - 01:00
3 min

Türken aus Mainz verzichten auf Urlaub in der Heimat

Eigentlich wollte der türkische Friseur, der seinen Laden in Mainz betreibt, seinen Urlaub in der Türkei verbringen. Doch die Reisewarnung nimmt er ernst. Andere sehen sie kritisch.

Von Levi Pfeuffer-Rooschüz
Friseur Züifü Erbag lebt und arbeitet in Mainz, seinen Urlaub verbringt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in der ostanatolischen Heimatstadt, um auch seine Eltern zu sehen. Doch Corona hat auch seine Pläne durchkreuzt. Foto: Harald Kaster

Friseur Züifü Erbag lebt und arbeitet in Mainz, seinen Urlaub verbringt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in der ostanatolischen Heimatstadt, um auch seine Eltern zu sehen. Doch Corona hat auch seine Pläne durchkreuzt. (Foto: Harald Kaster)

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