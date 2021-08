TV-Legende Wolf-Dieter Poschmann ist tot

Der beliebte Sportjournalist verstarb am Freitag. (Foto: ZDF)

MAINZ - Trauer um Wolf-Dieter Poschmann: Der frühere Sportjournalist ist am Freitag im Alter von 70 Jahren in Mainz verstorben. Das teilte das ZDF am Montag mit. Der langjährige Leiter und spätere Chefreporter der ZDF-Hauptredaktion Sport sei nach „kurzer, schwerer Krankheit“ verstorben.

„Wolf-Dieter Poschmann hat den ZDF-Zuschauern viele große Sportmomente anschaulich, kompetent und mit viel Leidenschaft für die Leistung der Athleten vermittelt. Über 30 Jahre war er eines der prägenden Gesichter und eine der einprägsamen Stimmen vieler Sportsendungen im Zweiten“, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Der gebürtige Kölner Poschmann begann seine Karriere, in der er viele Auszeichnungen erhielt, 1986 beim ZDF. Von 1994 bis 2011 moderierte der ehemalige Mittelstreckenläufer das „Aktuelle Sportstudio“. Nach den Olympischen Spielen 2016 ging Poschmann in Ruhestand.