TV-Thriller „Blutholz“ mit Joachim Król im ZDF 

Regisseur Torsten C. Fischer (60, „Tatort“, „Polizeiruf 110“) hat auch am Drehbuch mitgeschrieben und erzählt einen ziemlich komplexen Fall. Dieser ist - auch wegen vieler verschiedener Figuren - nicht so leicht zu durchschauen. Was aber klar als Frevel benannt wird, sind die Abholzungen in den rumänischen Urwäldern der Karpaten, die natürlich auch große klimatische und ökonomische Auswirkungen haben.