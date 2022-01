4 min

Ufo über den Lofoten? Hilferuf in den Odenwald

Licht am norwegischen Himmel, Feuerkugel am Firmament: Bei Hansjürgen Köhler in Breitenbrunn gehen jedes Jahr hunderte Ufo-Sichtungen aus aller Welt ein. Die meisten klärt er auf.

Von Jörg Schwinn Lokalredakteur Odenwälder Echo