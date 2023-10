Uhren umgestellt - Die Winterzeit in Deutschland beginnt

Braunschweig (dpa) - . Mit einer „geschenkten“ Stunde ist in Deutschland in der Nacht auf den Sonntag die Winterzeit gestartet. Die Uhren wurden von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Das Signal zur automatischen Umstellung von Funkuhren, Bahnhofsuhren und vielen Uhren in der Industrie kam wie immer von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig.