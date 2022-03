Ukraine-Blog: 45 Busse sollen Menschen aus Mariupol holen

Ein russischer Panzer fährt auf einer Straße in der Nähe von Mariupol. Die Kämpfe zwischen pro-russischen Kräften und den sich verteidigenden ukrainischen Kräften unter Führung des Asow-Bataillons gehen in der Hafenstadt Mariupol weiter. (Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)