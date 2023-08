Ukraine-Blog: Angriffe auf Kiew und Tscherkassy

Ein Blick auf ein Wohnhaus in Kiew, das in der Nacht auf den 24. Juni nach einem mutmaßlich russischen Angriff beschädigt wurde.

Mehrere Regionen in der Ukraine sind Berichten zufolge am frühen Sonntagmorgen unter Raketenbeschuss geraten. In Kiew wurde die Luftabwehr aktiviert. Die Lage im Überblick.