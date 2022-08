Ukraine-Blog: Charkiw von zahlreichen Geschossen getroffen

Ein ausgebranntes Autos steht auf der Straße in der Nähe des durch Angriffe zerstörten Gebäudes der regionalen Verwaltung von Charkiw auf dem Freiheits-Platz, dem Svobody-Platz. Konfliktforscher und Menschenrechtsorganisationen prangern den Einsatz von Streumunition gegen die ukrainische Bevölkerung in Charkiw an. Foto: Ukrinform/dpa