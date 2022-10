Ukraine-Blog: Iran bildet Russen für Drohnenkampf aus

Ukraine, Kiew: Eine Drohne ist am Himmel zu sehen, wenige Sekunden bevor sie auf Gebäude in Kiew geschossen hat. Russland hat am Montagmorgen Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, Gebäude wurden in Brand gesetzt, Menschen retteten sich in Schutzräume. (Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa)