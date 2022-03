Ukraine-Blog: Moskau will Angriffe im Norden drosseln

Ukrainische Soldaten stehen in Schützengräben nördlich der Hauptstadt. Am Dienstag begannen in der Türkei die ersten persönlichen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit zwei Wochen. Dies weckte die Hoffnung auf Fortschritte bei der Beendigung des Krieges, der sich zu einem blutigen Zermürbungsfeldzug entwickelt hat. (Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa)