Ukraine-Blog: Putin feiert Annexion besetzter Gebiete

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, als er spricht während der Feierlichkeiten zur Annexion der ukrainischen Regionen in Russland auf dem Roten Platz, mit dem Spasskaja-Turm auf der rechten Seite. Kremlchef Putin hat die Annexion der vier mehrheitlich von eigenen Truppen besetzten Gebiete in der Ukraine besiegelt. International wird die Annexion nicht anerkannt. (Foto: dpa)