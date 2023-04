Ukraine-Blog: Putin zeichnet getöteten Militärblogger aus

Der russische Präsident Wladimir Putin will in Belarus Atomwaffen stationieren. (© Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP)

Der russische Präsident Wladimir Putin will in Belarus Atomwaffen stationieren. (© Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP)

Moskau gibt der Führung in Kiew die Schuld an dem Bombenanschlag auf den ultrarechten Militärblogger, die wiederum will Russland für Kriegsverbrechen bestraft sehen. Die Lage.