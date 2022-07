Ukraine-Blog: Russland meldet Einnahme von Lyssytschansk

Auf diesem von der Militärverwaltung der Region Luhansk zur Verfügung gestellten Foto sieht man verbrannte Autos und beschädigte Wohnhäuser am frühen Sonntag, 3. Juli 2022, in Lyssytschansk in der Ukraine. (Foto: -/(Militärverwaltung der Region Luhansk/AP/dpa)