Ukraine-Blog: Scholz, Macron und Draghi in Kiew

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi (v.l.), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzen in einem Zug auf der Reise nach Kiew. Die drei Regierungschefs sind am Morgen in dem Land, das sich im Krieg mit Russland befindet, angekommen. (Foto: dpa/Michael Fischer)